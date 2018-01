Pernambuco: 16 concursos com inscrições abertas

Diversos novos editais foram apresentados nesta semana, com destaque para Secretaria de Saúde de Pernambuco, Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco e a Prefeitura de Olinda. O salário mais alto entre os concursos com inscrições abertas é para Procurador Geral do Estado, que oferece remuneração de R$ 13,6 mil.

Confira abaixo a lista com as vagas, salários e informações sobre inscrições:

Secretaria de Saúde de Pernambuco

Vagas: 9

Oportunidades: Profissionais com ensino superior na área de saúde para serem supervisores de ensino

Inscrições: Até o dia 9 de fevereiro, no endereço da Rua Quarenta e Oito, nº 224, Espinheiro (ou via Sedex)

Salários: R$ 1,5 mil

Confira o edital: Publicado no Diário Oficial de Pernambuco (Poder Executivo), de 24 de janeiro de 2018, começando na página 6 (https://www.cepe.com.br/)

Câmara de Brejão

Vagas: 4

Oportunidades: Auxiliar de Serviços Diversos, Auxiliar Administrativo, Assessor Legislativo e Controlador de Sistemas

Inscrições: Até o dia 20 de fevereiro, no site: www.advise.net.br

Salários: Até R$ 2 mil

Confira o edital: Câmara Municipal de Brejão

Prefeitura de Lagoa Grande

Vagas: 72

Oportunidades: Professor de Educação Infantil e Fundamental, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Geografia, Professor de Ciências Biológicas, Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, Instrutor de Língua, Brasileira de Sinais e Brailista.

Inscrições: Até o dia 29 de janeiro, no site www.diganalyses.com.br

Salários: Entre R$ 937 e R$ 1.149,40.

Confira o edital: Prefeitura de Lagoa Grande

Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco

Vagas: 21 vagas imediadas + 83 para cadastro de reserva

Oportunidades: Assistente Administrativo Financeiro, Assistente Administrativo Gestão de Pessoas, Assistente Administrativo Operacional, Analista – Administrador, Analista – Gestão de Pessoas, Advogado e Farmacêutico Fiscal.

Inscrições: Até o dia 28 de fevereiro, no site: paconcursos.com.br

Salários: R$ 5.553,47

Confira o edital: Concurso do CRF-PE

Prefeitura de Granito

Vagas: 18

Oportunidades: Médico de Saúde da Família, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Educador Físico, Fisioterapeuta, Farmacêutico e Nutricionista.

Inscrições: Até o dia 1º de fevereiro, na Secretaria de Administração da prefeitura.

Salários: Até R$ 8 mil

Confira o edital: Prefeitura de Granito

Prefeitura de Cupira

Vagas: 161

Oportunidades: Agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente de trânsito, auxiliar de secretaria escolar, fiscal de tributos, guarda municipal, professor em diversas matérias, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, nutricionista, entre outros. Confira no edital.

Inscrições: Até o dia 28 de fevereiro, pelo site: http://www.admtec.org.br

Salários: Até R$ 1.914

Confira o edital: Prefeitura de Cupira

Prefeitura de Altinho

Vagas: 225

Oportunidades: Analista de Cultura, Analista de Esportes, Analista de Turismo, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Geografia e Professor de Matemática, entre outros.

Inscrições: Até o dia 28 de janeiro, pela via internet nos sites: www.altinho.pe.gov.br, www.admtec.org.br ou www.consorcioconiape.pe.gov.br.

Salários: Até R$ 5.726

Confira o edital: Concurso da Prefeitura de Altinho

Prefeitura de Panelas

Vagas: 409

Oportunidades: Assistente técnico de informática, Fiscal de Tributos, Mecânico de Máquinas Pesadas, Professor, Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Fiscal de Obras, Enfermeiro, Médico, Odontólogo, Enfermeiro, Nutricionista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Psicólogo e Engenheiro Civil, entre outros.

Inscrições: Até o dia 28 de fevereiro no site http://www.admtec.org.br

Salários: Entre R$ 937 e R$ 12 mil

Confira o edital: Seleção simplificada da Prefeitura de Panelas

Prefeitura de Água Preta

Vagas: 29

Oportunidades: Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Digitador, Educador Social, Entrevistador, Motorista, Orientador Social, Pedagogo, Psicólogo, Recepcionista e Auxiliar de Serviços Gerais.

Inscrições: Até 15 de fevereiro, na Coordenadoria da Mulher, localizada na Rua Manuel Borba, nº 48.

Salários: Até R$ 1,2 mil

Confira o edital: Prefeitura de Água Preta

Prefeitura de Poção

Vagas: 39

Oportunidades: Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Nutricionista e Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais/Educação infantil/EJA, Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física e Inglês).

Inscrições: Entre 29 de janeiro a 2 de fevereiro, na sede da Secretaria de Educação (Avenida Conrado de Andrade,45, Centro)

Salários: Até R$ 1,6 mil

Confira o edital: Seleção Pública de Poção

Prefeitura de Olinda

Vagas: 169

Oportunidades: Programador/Desenvolvedor, Analista de Sistemas, Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, Professor de Português, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Professor de História, Professor de Geografia, Professor de Educação Física, Professor de Música, Professor de Artes, Professor de Informática, Nutricionista, Técnico Intérprete de Libras, Técnico Braillista, Técnico de Informática.

Inscrições: Pelo site www.upenet.com.br, até o dia 25 de fevereiro.

Salários: Entre R$ 937 e R$ 2.089,97

Confira o edital: Concurso para Prefeitura Municipal de Olinda

Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe

Vagas: 526

Oportunidades: Técnico de Laboratório, Técnico em Enfermagem, Técnico em Raio-X Hospitalar, Técnico Entomológico, Terapeuta Ocupacional, Analista de Controle Interno, Analista Jurídico, Arquiteto, Assistente Social, Auditor de Tributos, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Procurador Municipal, Psicólogo, Psicopedagogo, entre outros.

Inscrições: Até o dia 28 de fevereiro no site http://www.admtec.org.br

Salários: Entre R$ 965,11 e R$ 2.500

Confira o edital: Seleção Simplificada

Prefeitura de Toritama

Vagas: 276

Oportunidades: Para professores, motorista, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais.

Inscrições: Até o dia 1ºde fevereiro, na sede da Casa de Justiça e Cidadania (Rua Eusébio Soares, 440, Centro).

Salários: Até R$ 2,4 mil

Confira o edital: Prefeitura de Toritama

Procuradoria Geral do Estado

Vagas: 10

Oportunidades: Procurador do Estado

Inscrições: Até o dia 2 de fevereiro pelo site: http://www.cespe.unb.br/concursos/pge_pe_18_procurador

Salários: R$ 13.648,64

Confira o edital: Concurso para Procurador do Estado de Pernambuco

Prefeitura de Carpina

Vagas: 349

Oportunidades: Assistente Administrativo; Assistente Social; Atendente Hospitalar; Cirurgião Dentista; Dentista; Educador Físico; Eletricista; Encanador; Enfermeira; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Cirurgião Geral; Médico Infectologista; Médico Obstetra, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra; Médico SAMU; Médico UBS; Médico Veterinário; Merendeira; Motorista; Nutricionista; Pedagoga; Porteiro; Professor (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Inglês, Matemática e Português); Professor Auxiliar; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia; entre outros.

Inscrições: Até o dia 8 de fevereiro, na sede da Prefeitura (Praça São José, n° 95, Centro de Carpina).

Salários: Entre R$ 954 e R$ 10 mil

Confira o edital: Prefeitura de Carpina

UFPE

Vagas: 89

Oportunidades: Professores das áreas de Engenharia Civil, Eletrotécnica Geral, Circuitos Elétricos, Sistemas Embarcados, Engenharia Naval, Mecatrônica, Energia, Tecnologia de Equipamentos, Projetos, Materiais e Fabricação, Geologia, Engenharia de Produção, Oceanografia Biológica, Comunicação Social, Dança e Pedagogia, Design, Teoria da Literatura, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, Física, Física Experimental, entre outras.

Inscrições: Até o dia 8 de março de 2018

Salários: Entre R$ 2.777,15 e R$ 9.585,67

Confira o edital: UFPE – Edital 88/2017

